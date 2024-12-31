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Edirne'de Kaçak Kum Midyesi Operasyonu: 47 Kişiye Cezai İşlem

Edirne'de Kaçak Kum Midyesi Operasyonu: 47 Kişiye Cezai İşlem
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Edirne'de yapılan operasyonda, ekonomik değeri yüksek kum midyesini kaçak olarak yurt dışına çıkarmaya çalışan 46 kişiye toplam 11 milyon 991 bin 932 lira ceza kesildi. 29 araçtan 6'sı kamuya kazandırıldı.

Edirne'de 2024 yılı içerisinde ekonomik değere sahip kum midyesini kaçak yollardan çıkarmaya çalışırken yakalanan 29 araçtan 6'sı kamuya kazandırılırken, 46 kişiye de toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri tarafından, 2024 yılında '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışırken yakalanan 46 kişiye toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesildi. El konulan 29 araçtan 6'sının tescil işlemlerinin ardından kamuya kazandırıldığı bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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