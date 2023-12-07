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Edirne'de Kaçak İmalathanede Sahte Sıvı Deterjan Operasyonu

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Edirne'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan sahte sıvı deterjan ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekipleri tarafından kaçak bir imalathaneye düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan sahte sıvı deterjan ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube tarafından yapılan operasyonda bir depoda sahte toz, sıvı deterjan ambalajlama ve ticareti yapıldığı tespit edildi. Depoda ve işletmeye ait araç üzerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 adet toz deterjan dolumunda kullanılan makine, 1 adet paketlemede kullanılan ambalaj makinesi, 2 adet terazi, Toplam ağırlığı 7,4 tona gelen 5 bin 779 adet temizlik malzemesi ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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