Edirne'de durdurulan otobüste yapılan aramada, yurda kaçak sokulduğu belirlenen 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve 1 dövüş horozu ele geçirildi. Z.K. hakkında adli işlem başlatılırken, hayvanlar Çevre Koruma Timi görevlilerine teslim edildi.

Edirne'de Kaçak Hayvan Operasyonu: 64 Cennet Papağanı ve Diğer Hayvanlar Ele Geçirildi

EDİRNE'de durdurulan otobüste yapılan aramada, yurda kaçak sokulduğu belirlenen 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve 1 dövüş horozu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda durdurdukları Z.K. yönetimindeki yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, kafeslerde piyasa değeri 200 bin lira olan kimliksiz 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve 1 dövüş horozu ele geçirildi. Z.K. hakkında adli işlem başlatılırken, hayvanlar Çevre Koruma Timi görevlilerine teslim edildi.