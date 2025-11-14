Haberler

Edirne'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 500 Adet Ele Geçirildi

Güncelleme:
Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde gizlenmiş 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir otomobilin farklı bölümlerine gizlenmiş 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak elektronik sigara satışını önlemeye yönelik operasyonda durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Bagaj ve koltuk altlarına gizlenmiş 500 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı elektronik sigaralara el konulurken, sürücü gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
