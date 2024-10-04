Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Kaçak Alkol Operasyonu

Edirne'de Kaçak Alkol Operasyonu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 46 pet şişe içerisinde toplam 23 litre el yapımı kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok miktarda el yapımı kaçak alkol ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada 46 adet 0,5 litre pet şişe içerisinde toplam 23 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.K. isimli şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Uzunköprü Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel edirne Hukuk

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Nasrallah'ın naaşını ne yaptılar? Hizbullah'tan açıklama var

 İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar

İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula!
title