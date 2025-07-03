Edirne'de Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Edirne'de Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.G.G.'nin (54) Keşan'daki evinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda H.G.G'nin evinde arama yapıldı. Aramada; 87 yüzük, 29 pişmiş topraktan yapılmış figür, 7 ok ucu, 10 kandil, 6 hac, 8 madeni malzeme, 2 bin 525 sikke, 1585 taş obje, 301 metal obje, 3 minyatür heykel, 3 mühür olmak üzere toplamda 4 bin 564 parça Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun oğlu korkudan adını değiştirmiş

Yok böyle ifşa! Ülkeden çıkarken korkudan adını değiştirmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.