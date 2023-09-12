Edirne'de Jandarma Operasyonunda 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

Edirne'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve istihbarat ekipleri Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde H.K.D idaresindeki 39 T 2047 plakalı ticari taksiyi durdurdu.

Narkotik arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada takside yolcu olarak bulunan F.F'ye ait iki çantanın içinde 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.