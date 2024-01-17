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Edirne'de Jandarma Operasyonu: 4 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Edirne'de son iki gün içerisinde jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları ve denetlemelerinde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'de son iki gün içerisinde jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları ve denetlemelerinde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 gün içerisinde terörle mücadeleye yönelik yürüttüğü faaliyetlerde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere toplam 4 terör örgütü üyesi, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Edirne'nin Meriç ilçesi Yunanistan sınırına yakın bölgede yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Edirne PKK Güvenlik Yakalama Terör Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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