Edirne'de Jandarma Operasyonu: 4 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Edirne'de son iki gün içerisinde jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları ve denetlemelerinde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 gün içerisinde terörle mücadeleye yönelik yürüttüğü faaliyetlerde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere toplam 4 terör örgütü üyesi, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Edirne'nin Meriç ilçesi Yunanistan sınırına yakın bölgede yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi. - EDİRNE