Edirne'de Jandarma Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY, 1 PKK, 1 silahlı yağma şüphelisi ve 1 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı.

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY, 1 Pkk, 1 silahlı yağma şüphelisi ve 1 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde 9'u FETÖ/PDY, 1'i PKK silahlı terör örgütüne üye olma, 1'i silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçları şüphelisi ve 1'i göçmen kaçakçılığı organizatörü olmak üzere toplam 12 kişi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE