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Edirne'de jandarma ekipleri yük taşımacılığı yapan araçlara denetim gerçekleştirdi

7 Aralık 2023 17:24 Son Güncelleme: 17:26 Abone Ol

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi ve kontrolü yaptı. Denetimde kış lastiği bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.