Edirne'de jandarma ekipleri yük taşımacılığı yapan araçlara denetim gerçekleştirdi
Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi ve kontrolü yaptı. Denetimde kış lastiği bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Edirne'de jandarma ekipleri yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi ve kontrolü yapıldı.
Yapılan denetimde araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı. - EDİRNE