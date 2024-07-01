Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddete Karşı Bilgilendirme Yaptı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri kıraathaneleri tek tek dolaşarak vatandaşları aile içi şiddete karşı bilgilendirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından, Uzunköprü ilçesi Hamitli köyünde kahvehaneler ziyaret etti. Ekipler, vatandaşlara Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Aile içi şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES mobil uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda vatandaşlara eğitim verdi. - EDİRNE