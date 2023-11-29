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Edirne'de Jandarma Ekipleri 79 Kişiyi Yakaladı

29 Kasım 2023 11:33 Son Güncelleme: 11:34 Abone Ol

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 79 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. UYAP üzerinden yapılan takip sonucunda çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi.