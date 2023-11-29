Edirne'de Jandarma Ekipleri 79 Kişiyi Yakaladı
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 79 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. UYAP üzerinden yapılan takip sonucunda çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi.
Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 79 kişi yakalandı.
Yakalanan kişiler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa