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Edirne'de İntihar Girişimi, İşçi İkna Edilerek Çatıdan İndirildi

Edirne'de İntihar Girişimi, İşçi İkna Edilerek Çatıdan İndirildi
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Edirne'de maaşını alamayan bir inşaat işçisi, intihar girişiminde bulunarak çatıya çıktı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen işçi, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de ücretini alamayınca çalıştığı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan işçi polisin tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Kocasinan Mahallesi E-5 karayolu üzerinde bir inşaatta çalışan işçi M.I, iddialara göre uzun süredir maaşını alamadı. Yaşanan duruma öfkelenen inşaat işçisi 3 katlı inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri şişme çadır açarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak inşaat işçisi M.I.'yi ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu inşaat işçisi çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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