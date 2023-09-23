Edirne'de insan kaçakçılığı şüphesiyle yakalanan 4 kişiye adli kontrol

Edirne'de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında insan kaçakçılığı şüphesiyle yakalanan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İlde polisin uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak art arda kaçan iki otomobil sürücüsü polis kovalamacası sonucu cami duvarını aşarak bahçesine uçmuştu. Daha sonra kaza yaptıkları otomobilden yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler polis tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Edirne Adliyesine sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE