Edirne'de İnşaatta İşçi Kavgası: Bir Baygın, Çok Sayıda Gözaltı

Edirne'de İnşaatta İşçi Kavgası: Bir Baygın, Çok Sayıda Gözaltı
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Edirne Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaatta iki grup işçi arasında çıkan kavgada bir kişi baygınlık geçirdi, bazıları ise hafif yaralandı. Polis, kavgayı biber gazı ve copla ayırdı ve çok sayıda işçiyi gözaltına aldı.

Edirne'de bir inşaatta işçiler arasında çıkan kavgada bir kişi baygınlık geçirdi, bazıları hafif yaralandı. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için cop ve biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir inşaatta iki işçi grubu arasında çıkan kavgada, bir işçi baygınlık geçirdi, bazı işçiler hafif yaralandı. Polis ekipleri kavgayı cop ve biber gazıyla ayırırken, taraflardan bazıları gözaltına alındı. Kavganın, inşaat alanı kullanımı yüzünden çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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