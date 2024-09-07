Üye Girişi
Haberler

Edirne'de İnşaat İşçisi Yaralandı, Mesai Arkadaşları Ambulansa Yetiştirmek İçin Mücadele Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir inşaatta çalışan işçi, yüksekten düşerek yaralandı. İşçinin mesai arkadaşları, zamanla yarışarak onu ambulansa yetiştirmek için büyük çaba sarf etti.

Edirne'de yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisini ambulansa yetiştirmek için yoğun mücadele sarf eden mesai arkadaşları adeta zamanla yarıştı.

İddialara göre, Edirne'nin 1. Murat Mahallesi İbrahim Soyan Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta çalışan E. Y., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskeleden düştü.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaata çıkan sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralanan inşaat işçisini ambulansa yetiştirmek isteyen çalışma arkadaşları yoğun mücadele sarf etti. Adeta zamanla yarışan işçiler, yaralı mesai arkadaşını güçlükle inşaattan indirdiler. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin başından yaralandığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum 3-sayfa Güncel İnşaat edirne Yaşam

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler
Kayıt parası için 'Şehir efsanesi' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video

Kayıt parası için "Şehir efsanesi" diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu? Resmi Gazete bugün (7 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izleme linki var mı? 8 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan burcu yorumu! 8 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi
title