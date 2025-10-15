Haberler

Edirne'de İnşaat İşçisi 8. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı

Edirne'de inşaatta çalışan 25 yaşındaki işçi, malzeme taşırken dengesini kaybedip 31 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin durumu ağır.

Edirne'de çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen 25 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Olay, Kocasinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Trakya Üniversitesi Rektörlük binası karşısında yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan O.Y. (25), malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 31 metre yükseklikten zemine düştü.

Zeminde biriken inşaat poşetleri ve kartonların üzerine düşen genç işçi, bu sayede hayata tutundu. Ağır yaralanan O.Y. için diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından O.Y., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçinin akciğer sönmesi, dalaklarında kanama, kaburga ve ayak bileğinde kırıklar olduğu öğrenildi. Yoğun bakıma alınan işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

