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Edirne'de İkiz Plaka Kullanan Sürücü Gözaltına Alındı

Edirne'de İkiz Plaka Kullanan Sürücü Gözaltına Alındı
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Edirne'de polis, ikiz plaka kullanan bir araç sürücüsü ve yanındaki yolcuyu gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada İstanbul'a ait 2 plaka daha bulundu.

Edirne'de polis ekiplerince ikiz plaka kullandığı tespit edilen araç sürücüsü ve yanındaki 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Plaka Tanıma Sistemleri'ne (PTS) düşen PA 5850 KX plaka sayılı araç takibe alındı. Bulgaristan'dan gelen bir aracın ikiz plaka kullandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, aracı Atatürk Bulvarı üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada İstanbul iline ait 2 plaka daha bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü Y.D. ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli araç otoparka çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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