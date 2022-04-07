Kapıkule yolunda işçi servisleri çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kapıkule yolunda işçi servisleri çarpıştı: 4 yaralı Edirne Kapıkule Sınır Kapısı istikametinde fabrika işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
EDİRNE (İHA) - Kapıkule yolunda işçi servisleri çarpıştı: 4 yaralı
EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı istikametinde fabrika işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. R.U. idaresindeki 22 S 0276 plakalı işçi servisi aynı aynı istikamette seyreden 22 S 0152 plakalı minibüsle çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.