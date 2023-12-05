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Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

5 Aralık 2023 23:49 Son Güncelleme: 23:50 Abone Ol

Edirne'de seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, Talatpaşa Mahallesi Güney Çevre yolu Mezbaha Değirmen Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan S. Y. idaresindeki 22 NL 260 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen T. K. kontrolündeki 22 ACP 820 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.