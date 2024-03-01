Üye Girişi
Haberler

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Güncelleme:

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

EDİRNE - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne Havsa yolu Tayakadın köyü mevkiinde Kırklareli'ne dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. kontrolündeki 81 EY 232 plakalı otomobil, 22 BK 160 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki otomobilde de aralarında bir bebeğinde olduğu toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Trabzon adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Trabzon Belediye Başkan adayı Süleyman Hacıbektaşoğlu kimdir? TİP Tokat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tokat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Tekirdağ adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şırnak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sivas adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sivas Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sinop adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sinop Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Siirt adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Siirt Belediye Başkan adayı kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TİP Samsun adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Samsun Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şanlıurfa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sakarya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Rize adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Rize Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Osmaniye adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Osmaniye Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Ordu adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Ordu Belediye Başkan adayı Semih Yıldız kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maçı CANLI izle! 1 Mart Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title