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Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

EDİRNE - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi Değirmenli Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 22 HD 867 plakalı otomobil ile E.C. kontrolündeki 22 ED 032 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili incelme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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