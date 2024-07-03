Edirne'de Husumetli Kişi Tabancayla Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, caddede karşılaştığı husumetlisini tabancayla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, S.U. isimli kişi, aralarında husumet bulunan E.D. ile Kurtuluş Caddesi'nde karşılaştı. S.U. yanındaki tabanca ile E.D.'ye ateş açtı. E.D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, S.U. ise ateş ettiği tabanca ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.D.'ye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar ve polis tarafından yapıldı. E.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, E.D.'nin otomobilinde ve çevrede inceme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE