Edirne'de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 şüpheliyi yakaladı - Haberler

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Edirne'de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 şüpheliyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 şüpheliyi yakaladı

Edirne'nin Elçili köyü yakınlarında Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile 2 PKK şüphelisi Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edirne'nin Elçili köyü yakınlarında Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile 2 PKK şüphelisi Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elçili köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, yaptıkları devriye esnasında, durumundan şüphelenen 4 kişiye operasyon düzenledi. Düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 2 FETÖ üyesi ve 2 PKK şüphelisi kimlik tespiti yapılmak üzere karakola götürüldü. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile terör örgütü PKK bağlantılarının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi C.Ö. ve E.O ile 2 PKK şüphelisi Y.Y. ve N.Z.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hudut Kartalları Edirne PKK 3. Sayfa Haberler

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