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Edirne'de Hızlı Tren İnşaatından Kaynaklanan Yangında 2 Dekar Buğday Yandı

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Edirne merkez İstasyon Mahallesi'nde hızlı tren inşaatından düşen kıvılcımların neden olduğu yangında 2 dekarlık buğday yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne merkez İstasyon Mahallesi'nde devam hızlı tren inşaatından düşen kıvılcımların neden olduğu yangında 2 dekarlık buğday yandı.

İstasyon Mahallesi'nde hızlı tren viyadük köprü inşaatında kaynak yapımı esnasında çıkan kıvılcımların, kuru otların bulunduğu alana düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, buğday tarlası yangını söndürdü.

Yangında 2 dekar buğdayın kül olduğu, olay ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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