Edirne'de Havalı Tüfek ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Edirne'de Havalı Tüfek ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde havalı tüfek ve kurusıkı tabanca bulundu. G.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurdüğü şüphelinin üzerinde havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri G.B. isimli şahsı durduğu. Şahsın üst aramasında, havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. G.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
