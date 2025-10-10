Edirne'de Havalı Tüfek ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde havalı tüfek ve kurusıkı tabanca bulundu. G.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri G.B. isimli şahsı durduğu. Şahsın üst aramasında, havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. G.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa