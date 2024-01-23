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Edirne'de Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir güzellik merkezinin önünde duran araçtan silahla ateş edildi. Olay sırasında iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, bir güzellik merkezinin önünde duran araçtan bir güzellik merkezine silahla ateş edilirken, olay sırasında iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.

İddiaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Başak Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezi önünde duran otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde güzellik merkezine silahla ateş edildi. Silahtan çıkan 3 kurşun iş yerinin camlarına isabet ederken, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis, sokakta 5 boş kovan olduğunu belirledi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olay sırasında iş yerinin kapalı olduğu belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Keşan Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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