Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz

Özel'in bir planı var! Cumhurbaşkanı adayını böyle belirleyecek
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Edirne'de Gümrük Kaçağı İçki ve Parfüm Ele Geçirildi

Edirne'de Gümrük Kaçağı İçki ve Parfüm Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisin durdurduğu araçta gümrük kaçağı 12 şişe alkollü içki ve 6 şişe parfüm ele geçirildi. Sürücü A.B. gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu araçta yapılan kontrolde gümrük kaçağı içki ve parfüm ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Songül Sokak'ta durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, gümrük kaçağı 12 şişe alkollü içki ile 6 şişe parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem
img

Savcı Yavuz Engin'in 'Yenidoğan' çetesinin avukatına yanıtı bomba
img

Evli adam, üniversiteli Sudenaz'ın kabusu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bergen'i kim öldürdü? Halis Serbest kimdir? Sarıkamış Kayak Merkezi nerede, pist uzunluğu kaç km? Sarıkamış Kayak Merkezi ne zaman açılıyor? 28 Kasım TV Yayın Akışı 28 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km? AZ ALKMAAR-GALATASARAY maçı hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı izleme linki var mı? Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı? Uludağ Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uludağ kayak sezonu ne zaman başlıyor? TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.