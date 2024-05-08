Edirne'de Gümrük Kaçağı Elektrikli Süpürge ve Meyve Sıkacağı Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir araçta gümrük kaçağı elektrikli süpürge ve elektronik meyve sıkacağı ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan kontrol ve denetimler esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 1 adet elektrikli süpürge ve 1 adet elektronik meyve sıkacağı ele geçirilerek, ürünlere el konuldu. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE