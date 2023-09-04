Edirne'de gümrük kaçağı 50 hard disk ele geçirildi
Edirne'de yapılan bir operasyonda, şüpheli bir kişinin otomobilinde yapılan aramada gümrük kaçağı 50 hard disk ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edirne'de gümrük kaçağı 50 hard disk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.B'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 50 hard disk ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan M.H, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
M.H, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Bisiklet hırsızlığı
Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde parka bisikletini bırakan H.Y, geri döndüğünde bisikletinin çalındığını fark etti.
H.Y, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.