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Edirne'de Gofret Kutularında 26 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

Edirne'de Gofret Kutularında 26 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi
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Türkiye'den Hollanda'ya giden tırın gıda maddeleriyle dolu olduğu beyan edilirken, gofret kutularının içinden 26 bin 960 paket sigara çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye'den aldığı yükü Hollanda'ya götürmek üzere yola çıkan tırda gofret kutularında gizlenmiş 26 bin 960 paket sigara yakalandı.

Türkiye'den Hollanda'ya gitmek üzere Edirne Kapıkule sınır kapısından önceki gece çıkış yapan tır, Bulgaristan Kaptan Andrevo gümrük görevlileri tarafından saat saat 04.33'te durduruldu. Türk vatandaşı tır sürücüsü, Türkiye'den Hollanda'ya nakledilen yükünde gıda maddeleri ve gofretlere ait belgeleri gümrük memurlarına ibraz etti.

Dışı gofret kutusu içinden sigara paketleri çıktı

"Risk analizi" yöntemine göre araç, kargo alanında alışılmadık yoğunlukların tespit edildiği X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrollerde kartonlardan bazılarının beyan edilen ürünler yerine sigara ile doldurulduğu tespit edildi. Paketler açıldığında Türkiye vergi etiketli 26 bin 960 paket sigara ele geçirildi.

Gofret paketinde sigara kaçakçılığıyla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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