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Edirne'de Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan bir şahıs yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan şşahıs yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT dedektifleri tarafından Keşan ilçesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucunda göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 15 yıl 47 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzunköprü Jandarma Göçmen Edirne Göçmen Kaçakçılığı Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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