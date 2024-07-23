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Edirne'de göçmen kaçakçıları yakalandı

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Edirne'de polis ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 3 organizatörü ve 6 göçmeni uzun soluklu takip sonucu TEM gişelerde kıskıvrak yakaladı.

Edirne'de göçmen kaçakçıları böyle yakalandı

EDİRNE - Edirne'de polis ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 3 organizatörü ve 6 göçmeni uzun soluklu takip sonucu TEM gişelerde kıskıvrak yakaladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yaptığı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli ve 6 göçmeni yakaladı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit ettiği bir otomobili ve bir ticari kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve kamyonet sürücüsü Edirne istikametine doğru kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada göçmenlerin bulunduğu ve üzerinde tavukçuluk yazısı yazan ticari kamyonet ile şüpheli otomobil TEM Edirne Gişelerde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüpheli organizatörlerden kaçak göçmenlere öncülük yapan M.D. ile M.T. ve kamyonet sürücüsü C.D. gözaltına alındı.

Kamyonettin içerisinde bulunan biri kadın 4 Suriye, 1 Irak ve 1 Libya uyruklu düzensiz kaçak göçmen ise emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. Altı göçmenin işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderileceği belirtildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığına karşı İstanbul yönünden gelen diğer araçları de denetledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Edirne 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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