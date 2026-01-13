Haberler

Edirne'de gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Edirne'de gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Atatürk Mahallesi'nde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Edirne'de gizli buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Atatürk Mahallesi Turan Dursun Caddesi üzerinde şehir içi yolcu minibüsü, otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araçlar art arda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücüler, özellikle sabah ve gece saatlerinde gizli buzlanmaya karşı yollarda gerekli uyarıların yapılması gerektiğini belirtti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi