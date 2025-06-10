Edirne'de gençler arasında kavga: Yumruklar havada uçuştu

EDİRNE - Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda iki grup genç arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Gençler arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavga anı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada bir gencin arkadan yumrukla ardında tekmelerle başka bir genci darp ettiği ve arkadaşlarının da kavgaya dahil olmasıyla taraflar arasında kavganın büyüdüğü görüldü.

Çevredeki vatandaşlar, parkta sürekli kavgaların yaşandığını ve yetkililerin bir çözüm bulmasını istedi.