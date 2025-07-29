Edirne'de Genç Kız İntihar Girişiminde Bulundu

Edirne'de 7 katlı pansiyonun üst katındaki merdiven boşluğuna çıkan genç kız, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ikna edildi.

Olay, Edirne merkezde 1. Murat Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir turistik pansiyonda meydana geldi. İ.M.S. isimli genç kız, pansiyonun yüksek katlarından birinde merdiven boşluğuna çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucu genç kız bulunduğu yerden indirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.M.S., tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada, olay yerinde bulunan bir kadın ise avukat olduğunu belirterek gazetecilerin görüntü çekmesini engellemeye çalıştı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE