Edirne'de Gecekondu Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Edirne'de gecekondu alevlere teslim oldu

EDİRNE - Edirne'de bacadan çıkan yangında alevlere teslim olan gecekondu da kalan bir kişi dumandan etkilendi.

Olay, Edirne Çavuş Bey Mahallesi Ağaç Pazarı Caddesi üzerinde bulunan bir gecekondu da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de bir evin bacasında çıkan yangın gecekonduyu küle çevirdi. 7 kişilik bir ailenin yaşadığı evde sadece bir kişi uyuduğu esnada yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat boyunca kendi imkanlarıyla yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen aile fertlerinden Tezcan Akgüneş, ambulansta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma yaptı. Ev tamamen küle döndükten sonra yangın ancak söndürülebildi. Vatandaşlarda itfaiye ekipleri ile birlikte hortumla soğutma çalışması yaptı.

Çavuşbey Mahalle Muhtarı Serkan Kuş ile dumandan etkilenen Tezcan Akgüneş, herhangi bir can kaybının yaşanmaması kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Ev sahibi Ahmet Akgüneş ise evlerinin tamamen küle döndüğünü ve yetkililerden yardım beklediğini belirtti.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.