Edirne'de Firari Hükümlülerin Yakalanması

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda hakkında 32 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan 3 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası bulunan toplam 7 firari hükümlü yakalandı.

Şüpheliler, Edirne adliyesine sevk edildi. - EDİRNE