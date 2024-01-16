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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince, Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Edirne Keşan Güvenlik Yakalama Ceza 3.Sayfa Güncel Haberler

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