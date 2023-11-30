Edirne'de firari hükümlü ahırda yakalandı
Edirne'de 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından saklandığı ahırda av tüfeği ve telsizle yakalandı.
Edirne'de 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı ahırda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda, 14 ayrı suçtan 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin saklandığı adresi tespit etti.
Düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı ahırda av tüfeği ve telsizle yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.Y. cezaevine teslim edildi.