Edirne'de FETÖ Şüphelileri ile Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Edirne'de düzenlenen operasyonda, 4'ü FETÖ şüphelisi 15 düzensiz göçmen ile birlikte toplam 19 kişi yakalandı. Operasyon, terör örgütü şüphelilerinin göçmenlerle yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı istihbaratı üzerine gerçekleştirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 4'ü FETÖ şüphelisi 19 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Dairesi Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü şüphelilerinin göçmenlerle birlikte yurtdışına kaçma hazırlığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde arama yapıldı. Yasadışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 4'ü FETÖ şüphelisi 15'i düzensiz göçmen kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
