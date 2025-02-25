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Edirne'de FETÖ Operasyonu: Maydonoz Döner Yönetici Ekipleri Tutuklandı

Edirne'de FETÖ Operasyonu: Maydonoz Döner Yönetici Ekipleri Tutuklandı
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Edirne'de FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında Maydonoz Döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 yönetici tutuklandı. Operasyon, Antalya merkezli 32 ildeki çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Edirne'de FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında Maydonoz Döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 zanlı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Antalya merkez olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 32 farklı ilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Maydonoz Döner zincirine yönelik operasyon devam ediyor. Edirne ayağını Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleştirilen operasyonda 2 farklı işletmede yönetici olan 3 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C, Ö.U. ve T.A çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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