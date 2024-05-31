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Edirne'de FETÖ Hükümlüsü ve Cinayet-Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

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Edirne'de FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelilerinden oluşan 4 kişi, bir pansiyonda aynı odada yakalandı. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.

Edirne'de FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelilerinden oluşan 4 kişi, düzenlenen operasyonla bir pansiyonda aynı odada yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat, terörle mücadele, göçmen, siber ve asayiş şubeleri ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelilerinden oluşan 4 kişinin kentte bir pansiyonda olduğunu belirledi.

Otele düzenlenen operasyonda aynı odada kaldıkları belirlenen FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., kasten öldürme suçundan aranan E.B., dolandırıcılıktan aranan S.V.P. ve Filistin uyruklu A.A.S. yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Filistin uyruklu şüpheli, İl Göç İdaresine teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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