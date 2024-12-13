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Edirne'de Feci Trafik Kazası: 4 Genç Yanarak Hayatını Kaybetti

Edirne'de Feci Trafik Kazası: 4 Genç Yanarak Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpıp alev alması sonucu 20'li yaşlardaki 4 genç hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpıktan sonra alev topuna dönmesi sonucu, araçta bulunan 20'li yaşlardaki 4 genç yanarak can verdi.

Olay, Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Çevre yolunda seyreden kadın sürücünün kullandığı 59 DM 013 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Saniyeler içinde alev alan otomobilde bulunan 20'li yaşlardaki 2 kadın ve 2 erkek araçtan dışarı çıkamamalarından ötürü yanarak feci şekilde can verdiler.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kazada hayatlarını kaybeden gençlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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