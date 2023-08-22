Edirne'de feci kaza: Otomobil traktörün römorkuna çarparak şarampole yuvarlandı
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Edirne-Havsa yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil traktörün römorkuna çarparak şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi ve araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Edirne'de feci kaza: Otomobil traktörün römorkuna çarparak şarampole yuvarlandı
EDİRNE - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için müdahale ediliyor.
Kaza, Edirne-Havsa yolunda meydana geldi. Otomobil traktörün römorkuna çarparak şarambole yuvarlandı. Araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa