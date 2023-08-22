Edirne'de feci kaza: Otomobil traktörün römorkuna çarparak şarampole yuvarlandı

Edirne-Havsa yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil traktörün römorkuna çarparak şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi ve araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatıldı.