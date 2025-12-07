Haberler

Edirne'de çarpışan aracın defalarca takla attığı kaza kamerada

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç defalarca takla attı. Olayda 2 kişi yaralanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan birinin defalarca takla attığı kazada 2 kişi yaralanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa istikametinden Edirne'ye seyir halinde olan E.Ü'nün kullandığı 34 FVG 150 plakalı otomobil, kavşağa dönüş yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu Y.S'nin kullandığı X 4099 MB plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle E.Ü. idaresindeki otomobil, defalarca takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Saniye saniye kameraya yansıyan kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - EDİRNE

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
