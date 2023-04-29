Edirne'de feci kaza: Hamile Bulgar kadın karnındaki bebeğiyle can verdi Edirne, Babaeski otoyolunda tıra arkadan çarpan Bulgaristan plakalı otomobilde bulunan ve doğumuna az bir süre kalan Bulgar vatandaşı hamile kadın, karnındaki bebeğiyle feci şekilde can verdi.

Edirne'de feci kaza: Hamile Bulgar kadın karnındaki bebeğiyle can verdi

EDİRNE - Edirne, Babaeski otoyolunda tıra arkadan çarpan Bulgaristan plakalı otomobilde bulunan ve doğumuna az bir süre kalan Bulgar vatandaşı hamile kadın, karnındaki bebeğiyle feci şekilde can verdi.

Kaza, Edirne'nin Havsa ilçesi ile Babaeski otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgar uyruklu 3 kişilik aile Edirne'nin Havsa ilçesi ile Babaeski otoyolunda seyir halindeyken arkadan bir tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Bulgar uyruklu sürücü baba ve çocuğu yaralanırken, hamile eşi ise feci şekilde karnındaki bebeğiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Bulgar uyruklu baba ve çocuğu Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bulgar uyruklu hamile kadının ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.