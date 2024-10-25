Edirne'de Feci Kaza: Alkollü Sürücüler Ortalığı Savaş Alanına Döndürdü

Edirne'de feci kaza kamerada: İki aracın çarpıştığı kaza sürücüler alkollü çıktı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kameraya yansıdı

EDİRNE - Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu park halindeki bir araçta hasar görürken, ortalığın savaş alanına döndüğü kaza görüntülere yansıdı.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri park halindeki bir başka araca çarparak durabildi. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda bulunanlar tedaviyi kabul etmezken, her iki araç sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.