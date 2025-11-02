Haberler

Edirne'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Tır ve 3 Otomobil Çarpıştı

Edirne'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Tır ve 3 Otomobil Çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de bir tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Olay yeri güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Edirne'de iki tır ve üç otomobilin karıştığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre Edirne'den Hamzabeyli Sınır Kapısı yönüne giden 34 GJR 76 plakalı tırın sürücüsü, sollama yaptığı sırada lastiği patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Zincirleme kazada 2 tır ve 3 otomobil birbirine girdi. Otomobillerden biri paramparça olup yol kenarına devrildi. Devrilen otomobilin sürücüsü Ersin Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılırken, diğer araçta bulunan yaralı vatandaşla birlikte hastaneye kaldırıldı. Ersin Arslan'ın cenazesi ise, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.