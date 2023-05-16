Edirne'de evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

EDİRNE - Edirne'de 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa dökerken, panik oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Edirne Talatpaşa Mahallesi Karaağaç Çeşme Sokak'ta bulunan 5 katlı Kıbrıs Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

"Bağırarak yangın var diye mahalleliye seslendim"

Yangının çıktığını görünce mahalle sakinlerine haber vermek için bağırdığını ifade eden vatandaşlardan Salih Lehimci, "Ben evimden çıktığımda sokaktan giderken arkama baktığımda dumanları gördüm. Daha sonra gelip baktığımda evin yandığını gördüm. Sokakta da o esnada kimse yoktu. Sonra bağırmaya başladım ev yanıyor diye. Benim bağırmamla mahalle sakinleri de evlerinden çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdiler" dedi

"Yangın tüpüyle ilk müdahale"

Çalıştığı fırından yangın tüpünü aldığı gibi yangına müdahale etmek için koştuğunu belirten esnaf Sadık Külbay, elinden geleni yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Alevler baya fazla olduğu için ikinci kata kadar çıkarak yükseliyordu. Tabanı söndürdükten sonra üst katta da yetişebildiğim kadar yangın tüpüyle müdahale ettim. Doğalgazı kapatınca alevler biraz daha hafiflediğini gördüm. Alevlerin üst katta sıçramaması için ilk müdahaleyi ben yaptım. Yangın esnasında evde kimse yoktu. Yangının neden kaynaklandığını bende bilmiyorum" diye konuştu.

"Allahtan evde kimse olmadığı korkulan olmadı"

Mahalle sakinlerinden Serdar Nohut ise, "Ben evde oturduğum esnada dumanları görünce koşarak geldim. Yetiştiğimde alevler yavaş yavaş sönmeye başlamıştı. Yangın tüpüyle komşular ilk müdahaleyi yapmışlardı. Bizde elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. Evde yangın esnasında kimse yoktu. Ev sahibi hanımefendi geldikten sonra eşi de geldi. Allahtan evde kimse olmadığı korkulan olmadı. Şuan yangının neden kaynaklandığını itfaiye ve polis ekipleri tarafından araştırılıyor. Henüz bir netice belli değil. Neyin ne olduğunu bizde bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.